Росіяни атакують ЗСУ одразу на кількох напрямках на Донбасі: мапа бойових дій

На інших ділянках фронту – артилерійські дуелі.

Російські війська 20 січня продовжують на Донбасі свої наступальні дії, а українські захисники водночас завдають ворогу контрударів.

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій від британського Міноборони.

Так, окупанти амагаються атакувати позиції ЗСУ на кількох напрямках на Донеччині та на Луганщині: у районі Сватового, Кремінної, Бахмута і Соледара. Сили оборони України успішно відбувають атаки ворога.

Окрім того, українські війська завдають контратакувальних ударів по лінії Сватове-Кремінна на Луганщині.

На інших ділянках фронту в Україні тривають артилерійські дуелі. Українські захисники завдають точних ударів попозиціях загарбників на тимчасово захопленим ними територіях Запорізької та Херсонської областей.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 January 2023.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/clScJuvEiv



#StandWithUkraine pic.twitter.com/PIntN6AtBx — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 20, 2023

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, російський диктатор Володимир Путін наказав військовому командуванню повністю захопити Донбас до березня 2023 року.

За оцінками військкового аналітика Петра Черника найближчим часом бойові дії на Донбасі розвиватимуться так, як і на цю хвилину. Тобто в умовах важких боїв українські війська "перемелюватимуть" там велику кількість російської живої сили.

Зауважимо, що в Пентагоні наразі не вбачають потенціалу для нового російського наступу, що очікувався навесні. Там гадають, що передане Україні нове озброєння може змінити динаміку на полі бою.

Загроза ракетного та авіаційного обстрілу: що відбувається на фронтах

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