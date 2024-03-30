Росіяни без успіху намагаються прорвати оборону ЗСУ: Гуменюк про ситуацію в Кринках

У районі Кринок, що на лівому березі Херсонської області, російська армія уже багато місяців безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі одного з телеканалів.

За її словами, із Кринок не повертається 60-70% штурмових груп росіян. Саме тому загарбники змушені підтягувати ресурси з глибокого тилу, із третьої лінії оборони

"Якщо на Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація - від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де у районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших із плацдарму, тут складна ситуація у росіян з формуванням штурмових підрозділів", - пояснила речниця ОК.

Те, що з Кринок не повертається близько 60-70% штурмових груп ворога, Гуменюк називає "серйозними втратами" для РФ. Адже йдеться не лише про знищення особистого складу. Представниця ЗСУ каже, що "це серйозна деморалізація у морально-психологічному плані".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти мають просування в Донецькій області. Зокрема, на тлі позиційних боїв війська РФ незначно просунулися на захід від Бахмута.

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