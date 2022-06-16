Росіяни без успіху наступають навколо траси Бахмут-Лисичанськ, не можуть взяти під контроль Сєвєродонецьк - ISW

Росіяни без успіху наступають навколо траси Бахмут-Лисичанськ, не можуть взяти під контроль Сєвєродонецьк - ISW

Російські війська не припиняють зусиль оточити українські сили на сході, а також захопити Донецьку та Луганську області.

На Луганщині окупанти завдали наземних ударів по Сєверодонецьку і його околицях, але місто під повний контроль не взяли. Російські війська також провели невдалий штурм у Тошківці. Також загарбники обстрілюють населені пункти, що оточують Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що війська країни-агресорки Росії проводять безуспішні наступальні операції навколо траси Бахмут-Лисичанськ. Вони намагаються перерізати українські наземні шляхи. Р осійські війська передислокували одну батальйонну тактичну групу в район Бахмута з Куп’янська.

Армія Російської Федерації продовжує наступ на Слов'янськ і на південний схід від Ізюму. Крім того, тривають бої у північно-східних населених пунктах навколо Харкова.

Фото: ISW

Війська держави-терористки продовжують зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, наголошують в ISW. Окупанти вдосконалюють своє інженерне обладнання навколо двох населених пунктів на південний схід від Давидів Брід, а також перегруповуються в Запорізькій області. Одночасно з цим загарбники вживають оборонні заходи для посилення присутності російських сил у Чорному морі.

Нагадаємо, розпочалася 113 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ під Слов'янськом і далі пробують захопити Сєвєродонецьк. Детальніше про ситуацю на фронті - у зведенні Генштабу 16 червня.

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