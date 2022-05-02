Росіяни безперервно обстрілюють Рубіжне - евакуацію знову зірвано

Росіяни безперервно обстрілюють Рубіжне - евакуацію мирних мешканців вкотре зірвано, у будівлі гуманітарного штабу небезпечно перебувати.

Через постійні обстріли ворога жителі Рубіжного стали на межу гуманітарної катастрофи.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Коли ми востаннє, тиждень тому, діставалися евакуаційним транспортом до Рубіжного та рятували людей, завезли декілька тонн їжі. Пізніше до міста надійшов додатковий продуктовий вантаж. Однак росіяни обстрілюють цю частину міста безперервно. Зараз туди практично неможливо доїхати уцілілим. В гуманітарному штабі небезпечно перебувати навіть декілька хвилин, не те, що нормально працювати – рятувати людей і розподіляти допомогу", - наголосив він.

Очільник області додав, що в інших громадах Луганщини ситуація із доставкою гуманітарної допомоги контрольована. Навіть у віддалених районах області на складах штабів є необхідний запас продуктів, додав Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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