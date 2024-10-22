Росіяни безупинно атакують: Генштаб ЗСУ повідомив ситуацію на фронті

Протягом доби на фронті було зафіксовано 134 бої.

Ситуація на фронті в Україні залишається складною. Російські війська використовують свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакують позиції українських військ. Водночас ЗСУ стійко стримують натиск ворога, завдаючи йому максимальних втрат.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 134 бойових зіткнення.

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На Лиманському напрямку окупанти провели 14 атак. Вони намагалися просунутись неподалік від Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського та Тернів.

Влаштовуючи бомбардування на Сіверському напрямку, російські війська атакували тричі – Верхньокам'янське, Переїзне та Білогорівку.

На Краматорському напрямку загарбники за підтримки авіації атакували Часів Яр. Ситуація перебуває під контролем підрозділів Сил оборони України.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік від Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій противника поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Росіяни активно застосовували авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 26 ворожих атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки.

На Времівському напрямку російська армія здійснила 12 атак українських позицій у напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого.

На Оріхівському напрямку ворог атакував українські позиції неподалік від Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили чотири штурми, окупанти успіху не мали.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Загалом відбулися три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак з боку загарбників. Українські захисники відбивали штурмові дії біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські війська з території своєї країни активно застосовують артилерію та авіацію по районах населених пунктів України.

Українські бійці продовжують операцію в Курській області. За минулу добу росіяни завдали по Курщині 41 авіаудар, застосувавши 68 керованих авіабомб, здійснили 260 обстрілів по районах населених пунктів.

За уточненою інформацією, протягом попередньої доби російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, 82 авіаудари, зокрема скинули 136 КАБів. Ворог також здійснив понад 4000 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню.

Своєю чергою авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та уразили два мости.

До слова, за даними аналітиків Deep State, ворог просунувся біля Неліпівки, Курахового, Водяного та у Лисівці.

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