Росіяни безуспішно намагалися штурмувати околиці Сєвєродонецька - Генштаб

На Донецькому напрямку російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти країни-агресорки продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили 18 червня у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окупантии обстрілюють позиціяї українських військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.

Тивають бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста. Втім, загарбники успіху не мали.

Як повідомлялося, розпочалася 115 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу.

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