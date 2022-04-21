Росіяни безуспішно намагалися закріпитися біля Рубіжного: відбито дев'ять атак ворога

Російські окупанти спробували закріпитися у західній і північно-західній частинах Рубіжного Луганської області, проте зазнав невдачі.

Крім того, армія держави-терористки Росії намагалася провести штурмові дії в напрямку Новотошківського. Втім, і це виявилося безуспішним. Наразі триває штурм Попасної.

Про це повідомив голова Луганської обласної військовї адміністрації Сергій Гайдай.

На лінії фронту українській військові відбили дев’ять атак ворога. Зазначається, що знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, десять одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Крім того, підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Як повдомлялося, під Харковом ЗСУ дали прикурити окупантам: поранених російських вояк розміщують навіть у музшколі. У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи.

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