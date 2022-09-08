Росіяни більше не можуть поповнювати свої оперативні резерви на Херсонщині - британська розвідка

На Херсонщині здатність росіян розгортати оперативні резерви та поповнювати матеріальні засоби зі сходу значно сповільнюється через потужний наступ українських захисників.

ЗСУ продовжують тиснути на окупантів та цілити у їхні вразливі пункти пропуску. Так, протягом останньої доби українські військові знищили понтонну переправу окупантів через Дніпро у Дар'ївці.

Про це повідомляє британська розвідка.

"У Херсонській області українські військові продовжують вести наступальні операції. Ймовірно, Україна зруйнувала понтонний міст у Дар'ївці, який російські війська розгорнули після того, як сусідній автомобільний міст був серйозно пошкоджений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дар'ївська переправа є одним із основних шляхів сполучення північного і південного базувань російських військ вздовж річки Дніпро.

"Системне та точне націлювання України на вразливі пункти пропуску росіян, ймовірно, продовжує чинити тиск на російські сили в той час, як вони намагаються стримати українські атаки: їхня здатність розгортати оперативні резерви та поповнювати матеріальні засоби зі сходу сповільнюється", - розповіли у Міноборони Британії.

Нагадаємо, українські сили використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території.

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