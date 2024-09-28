Росіяни біля Кримського мосту скидають у море "їжаки": до чого готуються окупанти

Російські окупаційні війська посилили оборонні заходи в Чорному морі поблизу Євпаторії, встановлюючи протидесантні загородження та мінуючи акваторію.

Про це повідомив "Кримський вітер".

За останніми даними, російські окупанти почали скидати у море спеціальні загородження на зразок "їжаків" для протидії можливим десантним операціям України та активно встановлюють міни в акваторії Чорного моря в рамках стратегії посилення оборони узбережжя Криму.

"Зайнялися цим рашисти трохи більше місяця тому. Поговорюють між собою, що в України вже є підводні дрони. Це, напевно, і є гойда", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, оборонні "їжаки" виготовляють на заводі "Затока", транспортують на баржах та понтонах, а потім опускають у воду за допомогою плавучого крана. Ці дії свідчать про підготовку росіян до можливих спроб українських сил здійснити наступ або висадку в регіоні. Оборонні заходи включають мінування прибережних вод і посилення військової присутності біля ключових портів Криму, зокрема Євпаторії. Такі кроки є відповіддю на успішні операції українських сил, зокрема удари по російських військових об’єктах у Криму та знищення військової техніки.

Нагадаємо, представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

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