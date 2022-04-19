Росіяни біля курортної Кирилівки риють окопи, а на базах відпочинку встановили “Гради”

Окупанти увійшли до селища кілька тижнів тому.

Російські окупанти почали рити окопи навколо курортної Кирилівки у Запорізькій області.

Про дії загарбників, які увійшли до селища кілька тижнів тому, повідомляють місцеві мешканці. Крім того, люди кажуть, що на базах відпочинку армія країни-агресорки встановила “Гради”.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.

Окрім того, за інформацією місцевих мешканців окупаційні війська розмістилися у селах Любимівка та Зелений гай Василівського району.

Тим часом у селі Басань, що у Пологівському районі, місцеві активно співпрацюють з поліцейськими підрозділами Росгвардії. Люди повідомляють загарбникам Російської Федерації інформацію про учасників АТО та їхні сім'ї. Встановлено, що поліціянтами на окупованих територіях Запорізької області керує полковник Нечипуренко з Інгушетії.

Нагадаємо, російські війська розпочали наступ у Запорізькій області. Близько 10 тисяч окупантів рухаються на південь у напрямку міста Гуляйполе. За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупантам вдалося зайти у 2-3 населені пункти, але ЗСУ до цього готові.

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