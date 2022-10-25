Росіяни битимуться за Херсон до останнього солдата: Жданов розповів чому

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін, ймовірно, наказав не відступати з правого берега Дніпра в Херсонській області. Саме тому агресорка Росія буде утримувати його до останнього.

Таку думку він висловив в ефірі FreeДом.

За його словами, росіяни максимально посилюють своє угруповання на правому березі Дніпра. Окупанти проводять ротацію: заводять бойові частини, а натомість виводять небойові - як-от "Росгвардія" та підрозділи ФСБ.

"Треба розуміти, що таке правий берег - це "ахіллесова п'ята" західної частини окупованих територій. Якщо ми (ЗСУ - Ред.) виходимо на річку Дніпро, валиться весь Запорізький напрямок до Кримського перешийка", - пояснив Жданов.

Він каже, що за інформацією від неофіційних джерел Кремля, Путін віддав наказ не відступати ні на крок назад з правого берега.

"Вони будуть битися за правий берег до останнього російського солдата. Сподіватися, що Херсон нам так просто дістанеться, не можна", - говорить Жданов.

Ситуація на Херсонщині

Станом на 25 жовтня ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Своєю чергою, окупанти будують лінію оборони в районі Херсона, свідчить мапа бойових дій в Україні, яку опублікувало британське Міноборони.

В ISW звітують, що росіяни готуються до оборони тимчасово окупованого Херсона. Наразі вони не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області, як інформували раніше аналітики.

Тим часом в українському Генштабі інформують, що РФ евакуює місцевих жителів з Херсона. Зокрема, з правобережної частини міста до Генічеська та Скадовська вивезли обладнання й персонал всіх банків та окупаційної адміністрації.

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