"Росіяни близькі до кульмінації": генерал США розповів, коли ЗСУ вдасться відкинути окупантів на позиції до 23 лютого

Російська армія зазнає невдач в Україні, проти якої їх відправив воювати Путін, і незабаром ЗСУ підуть у контрнаступ, який дозволить вибити окупантів з України.

В армії РФ немає сотень тисяч нових солдатів або нових танків, які готові вступити в бій проти України. Натомість ЗСУ активно підтримують міжнародні партнери, таким чином, цілком ймовірно, що до кінця літа вони спробують повернути Росію на позиції, які вона займала до 23 лютого.

Про це заявив командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес в ефірі телеканалу CNN.

На його думку, перше вікно можливостей для ЗСУ відкрилося, коли російські військові покинули Київщину. Але тоді ЗСУ ним не скористалися. Росіянам вдалося перегрупуватися та розпочати новий наступ, але вже на сході та півдні.

"Добра новина в тому, що вони почали дуже швидко, не підготувавшись. І саме тому ми бачимо такі незначні успіхи за останні два тижні, на фронті довжиною 300 миль. Там немає області основного удару. Вони не в змозі зосередити свої наступальні можливості будь-де. І напевно за такий короткий час вони не змогли навчитися проводити те, що я назвав би спільними операціями, тобто поєднання дій наземних, морських і повітряних сил, спецназу та кібервійськ", — вважає Ходжес.

На думку Ходжеса, в України з'явилася нова можливість знищити окупантів. За його словами, невдовзі Україна зможе перейти в контрнаступ. І, на його думку, ЗСУ вдасться до кінця літа відкинути Росію до тих позицій, які країна-агресорка займала до 23 лютого.

"Вважаю, росіяни вже наблизилися до кульмінації. У них немає сотень тисяч нових солдатів або нових танків, які готові вступити в бій. І мені здається, йдеться про тижні, оскільки багато було зроблено Сполученими Штатами та їхніми союзниками, щоб найближчими тижнями збільшити потенціал України. Думаю, ми побачимо перехід України до контрнаступу, і, відверто кажучи, вони спробують до кінця літа повернути Росію на позиції, які вона займала до 23 лютого", — припустив американський генерал.