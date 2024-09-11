Росіяни близькі до заходу до Селидового: оглядач заявив про погіршення ситуації

Оглядач вказав, що українські війська, схоже, відійшли з Маринівки.

Ситуація в районі міста Селидове на Донеччині суттєво погіршилась. Російські війська близькі до того, аби зайти до міста.

Про це заявив український військовий оглядач Костянтин Машовець.

За його даними, українські війська, схоже, відійшли з Маринівки, а передові підрозділи ворога прориваються між Українськом та Селидовим. Росіяни можуть невдовзі взяти Українськ під свій контроль.

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"Таким чином дуже вірогідно, що ЗСУ будуть вимушені повністю полишити плацдарм східніше р. Вовча, по напрямку на с. Невельске й відійти на рубіж, принаймні, Гірник – Курахівка", – оцінив Машовець.

Окрім цього, оглядач зазначив, що ситуація в районі Селидового також суттєво погіршилась.

"Противник дуже близький до того, аби таки увійти у місто зі сходу та північного сходу... Йому також вдалося просунутись західніше Новогродівки..." – йдеться у заяві.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deep State, російські війська просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях.

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