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Росіяни близько години з артилерії обстрілювали прикордоння Сумщини (фото)

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Росіяни близько години з артилерії обстрілювали прикордоння Сумщини (фото)

Фото: Держприкордонслужба України

Росіяни "накрили" артснарядами територію Шосткинського району Сумщини.

Сьогодні, 30 травня, російські окупанти близько години обстрілювали з артилерії прикордоння Шосткинського району Сумської області.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново. Снаряди влучили в інфраструктуру одного з населених пунктів неподалік кордону.

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Постраждалих унаслідок обстрілів, за попередньою інформацію, наразі немає. Дані уточнюються.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими флешетами.

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