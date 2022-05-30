Росіяни близько години з артилерії обстрілювали прикордоння Сумщини (фото)

Росіяни "накрили" артснарядами територію Шосткинського району Сумщини.
Сьогодні, 30 травня, російські окупанти близько години обстрілювали з артилерії прикордоння Шосткинського району Сумської області.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново. Снаряди влучили в інфраструктуру одного з населених пунктів неподалік кордону.
Постраждалих унаслідок обстрілів, за попередньою інформацію, наразі немає. Дані уточнюються.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими флешетами.
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