Росіяни блокують вивезення людей і шукають АТОвців: ситуація в окупованих Токмаку і Молочанську

Росіяни блокують вивезення людей і шукають АТОвців: ситуація в окупованих Токмаку і Молочанську

Гуманітарна ситуація в населених пунктах складна.

Російські окупанти усунули від влади законно обраного голову тимчасово захопленого Молочанська Запорізької області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Ірина Липка від кінця березня перебуває в полоні у військових Росії. Окупаційного самопроголошеного "мера" ще не представили, наголосили в ОДА.

Крім того, у Молочанській громаді на виїзді поставили блок пости. Загарбники держави-терористки нікого не випускали. Крім того, ходили по будинках і квартирах, шукаючи та забираючи в полон учасників АТО та проукраїнських активістів. У людей перевіряють телефони.

У Токмаку в.о. міського голови призначено Володимира Вольвача. Ігор Котелевський склав повноваження, але він досі перебуває у місті: працює, аби допомагати токмачанам. Зазначається, що про факти обшуків у будинках місцевих у Токмаку поки невідомо.

Очільник Пологівської райдержадміністрації Артур Крупський наголошує, що гуманітарна ситуація на окупованих територіях складна, але працюють всі комунальні служби, банки, в лікарні медики приймають до 12:00.

"Найбільшою проблемою для місцевих жителів є придбання товарів в магазинах, оскільки більшість з них приймають лише готівкові кошти, а з їх отриманням є певні труднощі. Частина магазинів серйозно підняла ціни на продукти харчування і товари першої необхідності, знизивши таким чином їх доступність для простих громадян", - наголосив він.

Наразі з міст організовані гуманітарні коридори не працюють. Охочих виїхати з Токмака та Молочанська багато, а тому є потреба збільшити кількість евакуаційних рейсів. "Зараз такої можливості немає, бо російські бандити блокують централізоване вивезення мирного населення", - наголосили в ОДА.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Запорізької області фіксують випадки, коли російські окупанти проводять незаконні обшуки у мирного населення. Зокрема, в Приазовському.