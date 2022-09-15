Росіяни бомбили аквазону, комбікормовий завод і будинки людей на Миколаївщині: з'явилися перші деталі

Під обстрілами російських військ за добу опинилися Миколаїв, та населені пункти Баштанського і Миколаївського районів.

Про це розповів голова ОВА Віталій Кім.

Уночі, 15 вересня, близько 00:30 окупанти обстрілювали околиці Миколаєва. Детальна інформація уточнюється.

У Миколаївському районі протягом 14 вересня під ворожими обстрілами було с. Калинівка Воскресенської громади. Внаслідок цього пошкоджено житлові й нежитлові будівлі. Постраждалих немає.

Також армія РФ обстрілювала від вечора 14 вересня та протягом ночі 15 вересня околиці сіл Солончаки, Дмитрівка, Яселка, Іванівка, Куцуруб Куцурубської громади. Села Іванівка та Яселка наразі через обстріли окупантів без електропостачання. Постраждалих немає.

Опівночі, 15 вересня, ворог завдавав ударів по с. Шевченко Шевченківської громади та с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. Наслідки уточнюються.

Також вночі 15 вересня вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту в с. Чорноморка Чорноморської громади. Постраждалих немає.

Протягом ночі 15 вересня до 06:17 ранку ворог неодноразово завдавав ударів по території м. Очаків Очаківської громади. Переважно окупанти бомбили аквазону. Постраждалих немає.

У Баштанському районі під постійним вогнем армії РФ залишаються села, які розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора, 14 вересня, під обстрілами опинилися:

о 10:45 станція Березнегувате,

о 16:10 с. Червоний Яр,

о 19:40 с. Мурахівка,

о 19:50 смт Березнегувате, влучання зафіксовано по комбікормовому заводу.

Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Зранку, 15 вересня, близько 07:00 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Вчора, 14 вересня, о 10:00 зафіксовано обстріли Широківської громади поза межами населеного пункту. Ввечері, о 16:00, було влучання в с. Широке, внаслідок чого зруйновано два житлові будинки, постраждалих немає.

Від 19:00 14 вересня до 04:00 15 вересня обстріли переважно за межами населених пунктів с. Широке та с. Червона Долина, влучання по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, Росія вдарила по житлових будинках Миколаєва ракетами С-300. З'явилися фото наслідків.

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