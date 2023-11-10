Росіяни бояться за свій флот, тому не використовують в Чорному морі великі кораблі - експерт

Україні для панування в морі треба знищувати дрібні російські катери.

Російські окупанти хвилюються за свої кораблі. Великі вони зараз не використовують, а тільки патрулюють катерами.

Про це в рамках телеканалу 1+1 повідомив військовий експерт Павло Нарожний.

Росіяни не використовують великі кораблі намагаючись уникнути ударів протикорабельними дронами.

"Зараз основу всього флоту, великі кораблі, росіяни не використовують. Вони бояться ударів протикорабельними дронами і так далі. Все, що вони роблять – патрулювання катерами. І оцей удар дуже важливий", - повідомив Павло Нарожний.

Експерт підкреслив нові підходи і можливості дронів, завдяки яким росіянам не вдалося запобігти удару.

"А тут він підійшов дуже тихо, щось помінялось в цих дронах. Це якась уже нова модифікація", - зазначив експерт.

Також військовий експерт підкреслив основні задачі, які необхідно виконати за для безпеки зернового коридору.

"Нам для панування на морі треба знищувати саме ці дрібні катери. Для цього нам потрібна велика кількість отаких морських дронів, які це роблять, як ми бачимо, доволі успішно... Це не дасть можливість росіянам патрулювати море. Вони не зможуть ставити міни, вони не зможуть перешкоджати нашому зерновому коридору", - підкреслив Павло Нарожний.

Нагадаємо, що українські військові вразили російські десантні катери в Криму.

Читайте також: