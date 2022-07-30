Росіяни брешуть, ушкодження після пожежі в Оленівці не притаманні роботі HIMARS - ISW

Російські окупанти брешуть про удар ракетами HIMARS по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці, що на підконтрольній бойовикам "ДНР" Донеччині.

Ушкодження колонії №120, які виникли від пожежі, не притаманні принципу роботи цієї реактивної системи залпового вогню.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Видання, що підтримуються Кремлем, публікують відео слідчого ізолятора, на яких видно пошкодження від пожежі. Але не ті, яких міг би завдати удару HIMARS", – йдеться в повідомленні.

Аналітики наголошують: хоч прокремлівські засоби масової пропаганди хоч і оприлюднили кадри фрагментів ракети HIMARS, але немає жодних доказів того, що уламки знайшли саме на території колонії в Оленівці.

Більш детальну аналітику масового вбивства українських полонених у Оленівці аналітики обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Все, що відомо про атаку на колонію в Оленівці - у матеріал ТСН.ua.

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