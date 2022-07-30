Росіяни брешуть, ушкодження після пожежі в Оленівці не притаманні роботі HIMARS - ISW

Російські окупанти брешуть про удар ракетами HIMARS по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці, що на підконтрольній бойовикам "ДНР" Донеччині.
Ушкодження колонії №120, які виникли від пожежі, не притаманні принципу роботи цієї реактивної системи залпового вогню.
Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Видання, що підтримуються Кремлем, публікують відео слідчого ізолятора, на яких видно пошкодження від пожежі. Але не ті, яких міг би завдати удару HIMARS", – йдеться в повідомленні.
Аналітики наголошують: хоч прокремлівські засоби масової пропаганди хоч і оприлюднили кадри фрагментів ракети HIMARS, але немає жодних доказів того, що уламки знайшли саме на території колонії в Оленівці.
Більш детальну аналітику масового вбивства українських полонених у Оленівці аналітики обіцяють оприлюднити пізніше.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Все, що відомо про атаку на колонію в Оленівці - у матеріал ТСН.ua.
Читайте також:
- Колонію в Оленівці могли підірвати: Арестович повідомив, що утримувані, ймовірно, були мертві ще до вибуху
- "Українських полонених до Оленівки звозили кілька днів" - джерело в Міноборони
- Відплата за Оленівку буде: Зеленський закликав світ визнати РФ державою-терористкою