Росіяни будують автомобільну трасу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя (фото)

Цей шлях дозволить росіянам покращити логістику для своїх військ без застосування Кримського мосту.

Окупанти прокладають автошлях з Ростова-на-Дону до захопленого Маріуполя.

Про це із додаванням супутникових знімків Planet Labs за жовтень 2023 та 2022 років повідомляє "Радіо Свобода".

На знімках видно, що трасу будують далеко від населених пунктів. Цей шлях дозволить росіянам покращити логістику для своїх військ і кардинально знизити залежність від Кримського мосту.

Окупанти прокладають автошлях з Ростова-на-Дону до захопленого Маріуполя Фото: Planet.com

На фото можна побачити трасу, що позначено червоною лінією, яка простягнеться далеко від населених пунктів – ймовірно, через складнощі, що може викликати розширення наявної дороги (синя лінія).

Росія прокладає автодорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя Фото: Planet Labs

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв що Росія будує нову залізничну гілку, яка з'єднає Маріуполь із Донецьком.

Росія прокладає автодорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя

Нагадаємо, військовий експерт Defence Express Іван Киричевський раніше зазначав, що , що окупанти можуть зробити два ізольовані логістичні острови: перший – Крим і Мелітополь, а другий – Таганрог, Маріуполь і Волноваха.

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