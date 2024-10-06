Росіяни будують підземні тунелі, щоб наблизитися до ЗСУ: що відбувається на Харківщині

У Харківській області армія РФ використовує підземні логістичні маршрути для наближення до українських позицій. Протягом минулої доби на цій ділянці фронту окупант активізували свою діяльність та здійснили штурмові дії.

Про це повідомив представник пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов під ча телемарафону.

За його словами,загарбники використовують підземні маршрути для наближення до позицій ЗСУ, застосовуючи тактику, яка спостерігається ще від літа 2023-го на Авдіївському напрямку. Росіяни копають тунелі для забезпечення логістики або для здійснення підривів українських оборонних споруд.

"Ця тактика ворога не нова. Ми її спостерігаємо ще з літа 2023 року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи й робили тунелі, як в міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди", - каже Дегтярьов.

Російські військові використовують сучасні технології, серед яких засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб протидіяти українській аеророзвідці. Втім, ЗСУ оновлюють свої рішення, зберігаючи ефективний контроль над повітряним простором за допомогою дронів.

"Ми можемо підготуватися заздалегідь, не допустити підходу і якихось активних дій навіть невеликих груп. Не кажучи вже про якісь спроби прориву з використанням великої кількості техніки", - наголосив Дегтярьов.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомляв, що окупанти втратили вигідну позицію на Харківщині. Сталося це після успішного зачищення українським ГУР агрегатного заводу у Вовчанську.

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