Росіяни будують укріплення та оборонні рубежі: де РФ готується до контрнаступу ЗСУ

Окупаційна армія Російської Федерації перегруповується на півдні України. Росіяни побоюються контрнаступу ЗСУ та готуються оборонятися.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Наголошується, що російські війська будують укріплення та оборонні рубежі в Херсонській та Запорізькій областях.

"Російські військові блогери попередили, що українські війська готуються до контрнаступальних дій на херсонському та запорізькому напрямках, а одне російське джерело зазначило, що російські сили "неспокійні" та перегруповуються через стурбованість українськими атаками", - наголошують фахівці ISW.

Своєю чергою, у Південному оперативному командуванні ЗСУ, яке цитують у звіті, вказують на те те, що росіяни додали в Чорноморське корабельне угруповання ще один ракетоносець. Також загарбники регулярно обстрілюють південну лінію фронту.

Фото: карта боїв від ISW.

Фото: карта боїв від ISW.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що 31 березня 2023-го провалилося чергова спроба російського "зимово-весняного" наступу і тепер окупанти майже на всій лінії фронту перейшли до оборони. Загарбники планували вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області.

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