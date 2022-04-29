Росіяни будують вертолітні майданчики на окупованих територіях - Міноборони

На тимчасово окупованих територіях України військові держави-терористки Росії почали будувати вертолітні майданчики.

Таким чином Російська Федерація змінює свою тактику та цілі. Спочатку країна-окупантка прагнула захопити Київ і всю Україну, а тому війська не накопичувала.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, росіяни будуть більше використовувати вертольоти.

"Вони зараз активно будують вертолітні майданчики на тимчасово захоплених територіях. Також намагаються використовувати багато саме вертолітної авіації", - наголосила вона.

Маляр також додала, що від початку війни Росія змінила цілі. Зокрема, про це свідчить зміна керівництва збройних сил країни-агресорки - призначення Олександра Дворнікова, який керує війною проти України. Крім того, в РФ відкривають низку кримінальних справ проти службовців, які не впоралися з поставленими завданнями.

Як повідомлялося, радник Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом. Як прогнозує Арестович, запеклі бої можуть відновитися у червні – на початку липня 2022 року.

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