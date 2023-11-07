Росіяни будують залізницю до Криму через окуповані території: Андрющенко розповів про задум ворога

Російська влада розпочала на тимчасово окупованих територіях України будівництво залізниці, яка має зʼєднати Ростов-на-Дону з Кримом. На сьогоднішній день тривають лише підготовчі роботи. Готують земельні ділянки для того, щоб починати будівництво.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пояснив плани окупантів.

"Вони бажають побудувати і об'єднати в єдине кільце все узбережжя Азовського моря. Ця гілка має починатися в Ростові-на-Дону, йти через Маріуполь, потім Бердянськ, Мелітопольський район, і замикатися в Криму. Вони з урахуванням Кримського мосту роблять коло навколо узбережжя Азовського моря. Можливо, будівництво розпочнеться наступного року", - сказав він.

"Не можна сказати, що вони будують гілку інакшу, тому що значною мірою вони просто поновлюють колись існуючу гілку, яка єднала Маріуполь з територією Російської Федерації. Це трохи північніше від Маріуполя, в районі селища Гранітне. Там вони вже закінчують будівництво залізничного мосту через річку Кальміус і намагаються врізатись у гілку Маріуполь-Волноваха. Там це загрозлива ситуація для нас, тому що за тих погодних умов, за умови тих сил, які вони кинули на це, цілком можливо, що наприкінці листопада-початку грудня ми побачимо перші тепловози, які зможуть проїхати з Ростова до Волновахи або Маріуполя", - додав він.

Раніше стало відомо, що між Ростовом-на-Дону та тимчасово окупованим Кримом почалося будівництво залізниці з боку тимчасово захопленого Донецька. Вона пройде територією окупованої частини Запорізької області. Окупанти кажуть, що це нібито дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів залізниці, що йде вздовж міста Пологи у напрямку Оріхова, через Комиш-Зорю на Волноваху.

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