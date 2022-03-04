"Росіяни були спантеличені": у Пентагоні заявили, що українські військові борються дуже винахідливо

Кірбі заявив, що у російських військ в Україні проблеми з логістикою та забезпеченням.
Українські військові борються дуже винахідливо проти російських окупантів, які вторглися до України.
«Вони хоробро борються на вулицях і за межами своїх міст, і вони борються дуже винахідливо», — сказав речник Пентагону Джон Кірбі він в інтерв'ю CNN.
За його словами, росіяни були збиті з пантелику таким розвитком подій.
«Росіяни були спантеличені, вони були розчаровані, вони були відкинуті назад, вони були уповільнені жорстким і рішучим українським спротивом. Ми також вважаємо, що вони самі оступилися», — додав представник Пентагону.
Кірбі заявив, що у російських військ в Україні проблеми з логістикою та забезпеченням.
«У них закінчується паливо, у них закінчуються харчі для деяких солдатів. Вони були здивовані тим, як і з якою ефективністю українці захищають свої міста та своїх людей», — додав він.
Кірбі також уточнив, що у Пентагоні вважають, що намір окупантів — спробувати оточити Київ і «зрештою зайняти його».
Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що російські окупанти уже завезли до України 90% своєї військової техніки. Вони і досі хочуть захопити Київ, проте їхні резерви обмежені.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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