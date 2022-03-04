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"Росіяни були спантеличені": у Пентагоні заявили, що українські військові борються дуже винахідливо

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"Росіяни були спантеличені": у Пентагоні заявили, що українські військові борються дуже винахідливо

Associated Press

Кірбі заявив, що у російських військ в Україні проблеми з логістикою та забезпеченням.

Українські військові борються дуже винахідливо проти російських окупантів, які вторглися до України.

«Вони хоробро борються на вулицях і за межами своїх міст, і вони борються дуже винахідливо», — сказав речник Пентагону Джон Кірбі він в інтерв'ю CNN.

За його словами, росіяни були збиті з пантелику таким розвитком подій.

«Росіяни були спантеличені, вони були розчаровані, вони були відкинуті назад, вони були уповільнені жорстким і рішучим українським спротивом. Ми також вважаємо, що вони самі оступилися», — додав представник Пентагону.

Кірбі заявив, що у російських військ в Україні проблеми з логістикою та забезпеченням.

«У них закінчується паливо, у них закінчуються харчі для деяких солдатів. Вони були здивовані тим, як і з якою ефективністю українці захищають свої міста та своїх людей», — додав він.

Кірбі також уточнив, що у Пентагоні вважають, що намір окупантів — спробувати оточити Київ і «зрештою зайняти його».

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що російські окупанти уже завезли до України 90% своєї військової техніки. Вони і досі хочуть захопити Київ, проте їхні резерви обмежені. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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