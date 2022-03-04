"Росіяни були спантеличені": у Пентагоні заявили, що українські військові борються дуже винахідливо

"Росіяни були спантеличені": у Пентагоні заявили, що українські військові борються дуже винахідливо

Кірбі заявив, що у російських військ в Україні проблеми з логістикою та забезпеченням.

Українські військові борються дуже винахідливо проти російських окупантів, які вторглися до України.

«Вони хоробро борються на вулицях і за межами своїх міст, і вони борються дуже винахідливо», — сказав речник Пентагону Джон Кірбі він в інтерв'ю CNN.

За його словами, росіяни були збиті з пантелику таким розвитком подій.

«Росіяни були спантеличені, вони були розчаровані, вони були відкинуті назад, вони були уповільнені жорстким і рішучим українським спротивом. Ми також вважаємо, що вони самі оступилися», — додав представник Пентагону.

Кірбі заявив, що у російських військ в Україні проблеми з логістикою та забезпеченням.

«У них закінчується паливо, у них закінчуються харчі для деяких солдатів. Вони були здивовані тим, як і з якою ефективністю українці захищають свої міста та своїх людей», — додав він.

Кірбі також уточнив, що у Пентагоні вважають, що намір окупантів — спробувати оточити Київ і «зрештою зайняти його».

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що російські окупанти уже завезли до України 90% своєї військової техніки. Вони і досі хочуть захопити Київ, проте їхні резерви обмежені.