Росіяни частково відійшли від Слов'янська, ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку - ISW

Агресорка Росія продовжує перекидати свої війська з північної частини Донецької області, аби підтримувати оборонні позицій на півдн. Саме це і послабить сили окупантів у напрямку Слов'янська.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що часткове виведення окупаційних російських військ з північної частини Донецької області позбавить ворожі сили необхідної бойової могутності в районі Слов'янська.

"Ймовірно, створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку так само, як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області. Передислокація російських військ до Запорізької област також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю та, ймовірно, проходитимуть по всій південній осі", - зазначили в ISW.

Фото: ISW.

Аналітики навели слова представника ГУР Вадима Скибіцького про те, що два тижні тому війська РФ вивели тактичні групи ВДВ з Донеччини. Це може свідчити про те, що окупанти поки припиняють Слов'янську кампанію, вважають в ISW.

"Міністерство оборони Великобританії також зазначило, що російські сили, ймовірно, визначили Запорізьку область як вразливий фронт, який потребує посилення. Генштаб України повідомив, що російські сили перегруповуються на Запорізькій області. На кадрах із соціальних мереж видно, як останні тижні російські війська перекидають техніку та персонал як до Запорізької, так і до Херсонської областей", - додали в Інституті.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська почали накопичувати військову техніку в Бєлгородській області, на схід від російських наземних ліній зв'язку з Ізюмом в Харківській області. Супутникові знімки з геолокацією показали нарощування російської армії від 19 червня до 28 липня в Уразово Бєлгородської області. Це за 12 кілометрів на схід від кордону.

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