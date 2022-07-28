Росіяни чотири рази за добу обстріляли Бахмут із "Ураганів": троє загиблих (фото)

Внаслідок масованого обстрілу російськими окупантами у місті було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, є жертви.

Упродовж доби 28 липня російські “Гради” чотири рази накривали обстрілами місто Бахмут у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото наслідків ворожої атаки.

Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.

За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, рятувальники в Бахмуті на Донеччині продовжують розбирати завали на місці зруйнованого під час обстрілу російськими окупантами готелю.

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