Росіяни чотири рази за добу обстріляли Бахмут із "Ураганів": троє загиблих (фото)

Внаслідок масованого обстрілу російськими окупантами у місті було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, є жертви.
Упродовж доби 28 липня російські “Гради” чотири рази накривали обстрілами місто Бахмут у Донецькій області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото наслідків ворожої атаки.
Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.
За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.
На місці працюють рятувальники.
Нагадаємо, рятувальники в Бахмуті на Донеччині продовжують розбирати завали на місці зруйнованого під час обстрілу російськими окупантами готелю.
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