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Росіяни чотирма ракетами обстріляли Рівненщину: пошкоджена лікарня та житлові будинки

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Росіяни чотирма ракетами обстріляли Рівненщину: пошкоджена лікарня та житлові будинки

Фото: Associated Press

Російські окупанти у неділю, 28 серпня, випустили по Рівненській області чотири ракети.

Загарбники цілились по об'єкту військової інфраструктури міста Сарни. Через удари пошкоджено приміщення лікарні та 30 житлових будинків. 

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

"Сьогодні ввечері ворог завдав чотири ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури міста Сарни на Рівненщині. Обійшлось без людських жертв. Ударною хвилею пошкоджено близько 30 цивільних обєктів. Це - житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні. Вже завтра усі наслідки будуть усунені. На місці події працюють усі силові відомства", - сказав Коваль. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунали вибухи.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1356
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