Росіяни цілили по газосховищу на заході України: експерт сказав, які наслідки

Ворог намагається поцілити по газосховищу на Заході України. Але йому не вдасться цього зробити.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Мета росіян – щоб відбувся вибух, палало газосховище й Україна втратила його.

"Воно (газосховище – ред.) розташоване глибоко під землею. Минулого року були претенденти, коли ракета "Кинджал" цілила, заривалася на мінус 10 метрів, але воно не вибухало", – пригадав фахівець.

Наземне обладнання, визнає він, може бути частково пошкоджене. Але воно не має жодного стратегічного значення для нашої газотранспортної системи.

"Цілей, які вони мають, не досягають. Я не знаю, яким чином російські військові намагаються аргументувати Путіну те, що вони буцімто зможуть наше газосховище підірвати. На це в них не вистачить сил", – резюмував Нагорняк.

Нагадаємо, зранку 15 січня, російська окупаційна армія атакувала ракетами енергетичну інфраструктуру Львівської області.

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