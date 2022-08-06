Росіяни цілий день обстрілювали Сумщину: в ОВА показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)

Російська Федерація впродовж 5 серпня відривала вогонь по Сумщині п'ять разів, внаслідок чого пошкоджені будинки та є травмований.

За інформацією Сумської ОВА, під час ворожих обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік. Наразі він перебуває в лікарні.

Про це йдеться у дописі очільника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Також пошкоджена також електромережа - 71 домогосподарство району лишилося без світла. Аварійні служби працюють, все має бути відновлене найближчим часом. Кількість пошкоджених будинків встановлюється", - повідомив голова області.

За його словами, ворог відкривав артилерійський вогонь по територіях:

Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад.

Усього понад 60 прильотів.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив про наймасованіший удар української авіації по російських окупантах на півдні.

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