Росіяни цілий день обстрілювали Сумщину: в ОВА показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)

Російська Федерація впродовж 5 серпня відривала вогонь по Сумщині п'ять разів, внаслідок чого пошкоджені будинки та є травмований.
За інформацією Сумської ОВА, під час ворожих обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік. Наразі він перебуває в лікарні.
Про це йдеться у дописі очільника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
"Також пошкоджена також електромережа - 71 домогосподарство району лишилося без світла. Аварійні служби працюють, все має бути відновлене найближчим часом. Кількість пошкоджених будинків встановлюється", - повідомив голова області.
За його словами, ворог відкривав артилерійський вогонь по територіях:
- Середино-Будської,
- Есманьської,
- Глухівської громад.
Усього понад 60 прильотів.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив про наймасованіший удар української авіації по російських окупантах на півдні.
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