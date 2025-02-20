Росіяни цілу ніч намагалися форсувати Дніпро: чим це закінчилося

В результаті деякі загарбники топилися, як миші в діжці.

Російські війська цілу ніч намагалися форсувати річку Дніпро, однак Сили оборони України "втопили" ворожі човни і самих окупантів.

Про це повідомив командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

"Всю ніч пі*ари намагалися форсувати Дніпро та залізти на позиції на острови, буквально за пів години хлопці втопили 2 човни та десяток пі*арів", – йдеться у дописі українського військового.

Він додав, що деякі загарбники топилися, як миші в діжці. За словами Бунятова, окупантів "спеціально не добивали, щоб насолодитися даним процесом".

До слова, у ніч проти 20 лютого увесь Херсон здригнувся від "прильоту" російської керованої авіабомби у десятиповерхівку. Зруйновано багато квартир, є постраждалі.