Росіяни цинічно мстять "Азову" за перемогу України на "Євробаченні": малюють послання на бомбах і скидають їх на бійців (фото)

Росіяни цинічно мстять "Азову" за перемогу України на "Євробаченні": малюють послання на бомбах і скидають їх на бійців (фото)

Російські окупанти цинічно мстять Україні за грандіозну перемогу на "Євробаченні-2022".

Окупанти на своїх бомбах залишають написи "Help Azovstal", "Kalush, як ви і просили" та інші, повʼязані з "Євробаченням", на якому тріумфально перемогла Україна, зокрема гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Про це повідомив радник мер Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни - не люди. Не звіри. Вони просто нелюди... Ось реакція російських військових на нашу перемогу на "Євробаченні 2022". І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії", - написав він.

Андрющенко наголосив, що окупантам немає жодного прощення й про жодне примирення не може йти мова.

"У росії після програшу підуть сторіччя на покаяння. Лють. Просто Лють", - додав Андрющенко.

Написи росіян на ракетах / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Окупанти мстять "Азову" за перемогу України на "Євробаченні-2022" / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Росіяни мстять "Азову" за перемогу України на "Євробаченні-2022" і залишають написи на ракетах / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська обстріляли "Азовсталь", де перебувають українські військові, фосфорними бомбами.

Як повідомлялося, гурт Kalush Orchestra випустив емоційний кліп на переможну пісню Stefania.

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