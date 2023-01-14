Росіяни цинічно вгатили у багатоквартирний будинок в Дніпрі: всі подробиці (фото, відео)

Сьогодні, 14 січня, під час ракетного обстрілу по України російські військові вгатили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Кирил Тимошенко у Telegram.

"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами перебувають люди, які були дома у святковий день", - пише Тимошенко.

"Влучили в багатоквартирний будинок в Дніпрі. Росіяни - терористи, які за все будуть покарані. Всі, без виключення", - написав Андрій Єрмак.

На місці влучання вже працюють ДСНС та інші міські служби.

"Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них - діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз - у лікарні", - написав очільник ОВА Резніченко.

Фото: Associated Press

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Тим часом в місцевих ЗМІ публікують відео пожежі на місці влучання.

"Загальний залп — 36 Калібрів": ЗС РФ влаштували масований обстріл України ракетами

14 січня Росія запустила нові ракети по Україні. Користувачі соціальних мереж повідомляють, що чули в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій областях, схожі на протиповітряну оборону. Одеська районна військова адміністрація підтвердила в Telegram, що над територією району працює ППО.

Оперативне командування "Південь" у Facebook повідомило, що станом на 15 годину у Чорному морі перебувало 5 російських кораблів-ракетоносіїв. Їхній загальний залп може становити 36 крилатих ракет "Калібр".

"ППО та авіація працюють, відіб'ємося, хоча ворог ніяк не змінює тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою", — написав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Радник Офісу президента Олексій Арестович закликав не ігнорувати повітряну тривогу, а також не викладати кадри з роботою ППО та можливими попаданнями ракет. "Наліт масштабний", — наголосив він.

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