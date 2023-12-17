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Росіяни цієї зими не такі активні у морі: Гуменюк пояснила, чому

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Росіяни цієї зими не такі активні у морі: Гуменюк пояснила, чому

Росіяни цієї зими не такі активні у морі / Фото: Associated Press

Попри те, що ЗСУ витіснили російські судна до Новоросійська, значна загроза від них зберігається.

Російський флот у Чорному та Азовському не такий активний, як минулої зими. Можливо, окупанти чекають більших морозів.

Таку думку висловила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Минулого грудня вони були трохи активніші в морі. Але вони можуть просто накопичувати цей потенціал і використовувати їх навіть із тої відстані, на яку вони зараз відтиснуті. Бо ракети типу "Калібр" із морського базування можуть стартувати на відстань 2,5 тисячі кілометрів", - сказала вона.

Проте Гуменюк наголосила, що загроза залишається, оскільки ракетоносії залишаються спорядженими і цілком готовими до застосування.

"Цілком імовірно, що вони очікують посилення морозів", - припускає речниця.

Вона також додала, що станом на ранок 17 грудня ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях немає, вони вже декілька тижнів не виходили на бойове чергування.

"При чому ворожі кораблі досить суттєво притиснуті саме до історичної Росії, до тих берегів, тяжіють до Новоросійська. У зону, яку вони раніше патрулювали, північніше, західніше, вони не наважуються виходити", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, російське підприємство військово-промислового комплексу KMZ створило ударний морський безпілотник "Одуванчик", який своєю конструкцією нагадує власну розробку СБУ — дрон “Малюк”.

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Дата публікації
Перегляди
146
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