Росіяни цього року не зможуть витіснити українські війська з Курської області: експерт назвав причину

Повільне просування російської армії у Курській області загальмується через неминучий дефіцит боєкомплекту до артилерії.

Найближчим часом підрозділи російської армії, які намагаються витіснити українські війська з Курської області РФ, відчуватимуть значний снарядний голод. Причина полягає в ураженні російського арсеналу в Брянській області, на якому минулої ночі і сьогоднішнього ранку детонували боєприпаси.

На це звернув увагу в середу, 9 жовтня, військовий оглядач Олександр Коваленко у своєму дописі на Facebook.

За його словами, 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійське управління в Брянській області постачав боєприпаси калібру 152-мм та122-мм насамперед групі військ “Північ”, а точніше її підгрупі — "Курськ".

За підрахунками аналітика, Курське угруповання, чисельністю до 40 тисяч осіб, має на озброєнні:

танки – до 150 од.;

ББМ – близько 500 од.;

ствольна артилерія – близько 200 од.;

РСЗВ – до 100 од.

“Якщо взяти до уваги 67-й арсенал ГРАУ як окремо взятий об'єкт із наповненням у 20 тисяч тонн боєприпасів, то це приблизно півтора-два місяці безпроблемного артилерійського вогню по 6 тисяч пострілів на добу саме 300 одиницями артсистем”, - наголосив Коваленко.

Як зазначив аналітик, повільне просування російської армії у Курській області, якій упродовж минулого місяця вдалося зменшити контрольовану Силами оборони України територію з 1245 км² до 1105 км², загальмується через неминучий дефіцит боєкомплекту до артилерії.

“Очевидно, що у жовтні російські війська не мають абсолютно жодного успіху в питаннях повернення контролю над Курською областю. У той час як вони намагатимуться відгризати шматки від найуспішнішого для них напрямку Снагость-Любимівка, СОУ розширюватимуть зону контролю на інших ділянках, чому сприятиме зниження активності російської артилерії”, - зазначив Коваленко.

Військовий експерт наголосив, що курське угруповання російської армії, яке два місяці намагалися посилити, насправді виявляється зовсім не боєздатним на території Росії. І з цього робитимуть висновки не тільки в Генштабі ЗСУ, але й у середовищі як наших партнерів, так і інших геополітичних гравців.

“Всі ці фактори вказують на те, що низка населених пунктів та районних центрів у Курській області, вперше за останні два десятиліття, зустрінуть Новий рік із привітаннями від іншого президента. При цьому, я абсолютно не виключаю, що серед уже очевидних зон контролю та районних центрів, які зустрічатимуть Новий рік з новим президентом, на той момент будуть і нові районні центри”, - підсумував оглядач.

Нагадаємо, в ніч проти 9 жовтня підрозділи Сил оборони України атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління російського Міноборони в Брянській області. На території об'єкта, що поблизу Карачево, сталися потужні вибухи.

В районі російського Єйська лунають вибухи

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