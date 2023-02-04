Росіяни далі підтримують війну проти України: Жданов заявив, що вони готові прийняти і 5 млн домовин

Настрої росіян не зміняться, поки працює пропаганда і поки Путін при владі, вважає експерт.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що серед росіян надалі зберігається дуже високий рівень підтримки війни проти України, незважаючи навіть на великі втрати на фронті.

Про це Жданов розповів у своєму відеоблозі.

Він зауважив, що якби настрої в російському суспільстві змінювалися, то у військкоматах РФ були б проблеми з набором мобілізованих на війну проти України.

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"Поки працює пропаганда і поки Путін при владі, нічого не змінюється. Навпаки залишається дуже високий рівень підтримки цієї війни. І наш головний розвідник абсолютно правий в тому, що вони налаштовані воювати. Якби настрої в суспільстві змінювалися, то у військкоматах були б проблеми з набором мобілізованих і в нас сьогодні на фронті наступ російських окупаційних військ не починався б. Хто ж тоді воює, якщо всі проти війни?"– описав ситуацію військовий експерт.

"Подивіться на лінію фронту. Армія – це дзеркало держави. Якщо вони всі рвуться в бій "покришити укропів", як вони це називають, то… Навіть хвиля підпалів військкоматів там вже припинилась. Була якась хвиля і на цьому все зупинилося. Вони згодні йти на забій за батьківщину, щоби "піндоси" не прийшли і не відібрали туалет на вулиці", – додав Жданов.

Він також наголосив, що для російського суспільства немає того порогу загиблих на фронті, після переходу якого громадяни почали б протестувати: "Вони готові прийняти і мільйон домовин, і п’ять мільйонів. Вони плачуть над своїми родичами та звинувачують у цьому всьому нас та американців. І кажуть, що нас треба тут всіх повбивати, тому що от їм так погано живеться".

Саме тому Жданов сказав, що підтримує ідею створення на кордоні з РФ шестиметрової стіни та вириття рову з крокодилами, встановлення колючого дроту – і все це на довгі роки.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року, невдовзі після оголошеної в РФ часткової мобілізації, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов інформував, що війну проти України підтримують 82% росіян. Голова розвідки тоді наголосив: "Ми воюємо не з російським режимом, як багато хто там вважає, а на жаль, з російським народом".

В кінці грудня Буданов повідомив, що в Росії трішки впав відсоток підтримки війни – до 70%, однак "це нічого не змінює".

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