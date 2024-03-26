Росіяни "демілітаризували" автобус із гуманітаркою на Херсонщині (фото)

Окупанти вдарили по автобусу двома FPV-дронами.
Російські війська 26 березня вдарили дронами по автобусу з гуманітарною допомогою у селі Одрадокам'янка на Херсонщині.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За даними очільника військової адміністрації, окупанти у селі Одрадокам'янка Бериславського району вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу.
Автобус і вантаж були знищені. Щодо людей, то дивом водій і пасажири не постраждали.
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Водночас у Херсонській ОВА повідомили про атаку по Бериславу 26 березня. В обід загарбники скинули на місто вибухівку з безпілотника.
Внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів – чоловіки віком 33 та 38 років. Зараз вони перебувають у лікарні, де отримують меддопомогу.
Нагадаємо, російські війська вдень 25 березня вгатили по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля, де розташовувалася автошкола.
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