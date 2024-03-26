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Росіяни "демілітаризували" автобус із гуманітаркою на Херсонщині (фото)

Росіяни "демілітаризували" автобус із гуманітаркою на Херсонщині (фото)

Атакований російськими дронами на Херсонщині автобус із гуманітарною допомогою / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти вдарили по автобусу двома FPV-дронами.

Російські війська 26 березня вдарили дронами по автобусу з гуманітарною допомогою у селі Одрадокам'янка на Херсонщині.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними очільника військової адміністрації, окупанти у селі Одрадокам'янка Бериславського району вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу.

Автобус і вантаж були знищені. Щодо людей, то дивом водій і пасажири не постраждали.

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Атакований російськими дронами на Херсонщині автобус із гуманітарною допомогою / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атакований російськими дронами на Херсонщині автобус із гуманітарною допомогою / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атакований російськими дронами на Херсонщині автобус із гуманітарною допомогою / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атакований російськими дронами на Херсонщині автобус із гуманітарною допомогою / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атакований російськими дронами на Херсонщині автобус із гуманітарною допомогою / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атакований російськими дронами на Херсонщині автобус із гуманітарною допомогою / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Водночас у Херсонській ОВА повідомили про атаку по Бериславу 26 березня. В обід загарбники скинули на місто вибухівку з безпілотника.

Внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів – чоловіки віком 33 та 38 років. Зараз вони перебувають у лікарні, де отримують меддопомогу.

Нагадаємо, російські війська вдень 25 березня вгатили по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля, де розташовувалася автошкола.

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