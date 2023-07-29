"Росіяни дійсно готові погрожувати": Гуменюк про блокаду українських портів

Російські військові кораблі погрожують цивільним суднам, які проходять неподалік морських портів України.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"У північно-західній частині Чорного моря навігація абсолютно перерізана, перекрита російськими військами ще від початку повномасштабного вторгнення, коли вони проголосили там контртерористичну операцію. Це повідомлення мореплавцям продовжує діяти, виключення по ньому було тільки для "зернової угоди". Зараз знову блокада, знову порти не працюють. Тим не менше, вся навігація, яка відбувається навколо узбережжя Криму, може бути використана ворогом для провокацій. Повідомлення цивільному судну, яке ми перехопили у відкритому радіоефірі - типова ознака того, що вони дійсно готові погрожувати, попереджати в такий спосіб судна і спровокувати певні дії.

Психологічний тиск здійснюється на цивільні екіпажі. Велика присутність військових кораблів Росії в Чорному морі бентежить цивільне судноплавство. Знаючи про те, що вони здатні вдаватися до будь-яких безпрецедентиних дій, дуже багато судноплавців робить для себе висновки, а судновласники намагаються обходити райони, де можливі такі зіткнення навіть на інформаційному потоці з російськими кораблями. Фактично на Чорному морі проголошено, що відкритістю портів України наразі керує Росія. Це вони визначають, чи можна туди прямувати", - сказала вона.

Як зазначила Гуменюк, рекомендовані морські шляхи мають свою специфіку. Вони пролягають таким чином, що судновласники навряд чи будуть рзикувати, оскільки можуть перерізати їм курс російські військові кораблі. Можутьзавдавати і ракетних ударів. На початку повномасштабного вторгнення декілька іноземних суден під прапорами різних країн зазнали ракетних ударів від ворога, нагадала вона.

Раніше стало відомо, що російські військові кораблі погрожують цивільним суднам у Чорному морі і кажуть не наближатися до портів України, порушуючи норми міжнародного морського права.

Прикордонники опублікували розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Військовий корабель Росії спершу питає про національність та вантаж судна, а потім погрожує, аби той не підходив до портів України.

В українському Міноборони попереджали, що РФ готує кораблі та авіацію до блокування районів Чорного моря для цивільних суден, у напрямку до та з українських портів.