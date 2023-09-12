Росіяни припускаються помилок, які грають ЗСУ на руку — Сили оборони

Командири ЗСУ намагаються покращити тактичне положення на лінії зіткнення. У цьому допомагають навіть росіяни, які допускаються численних помилок на фронті.

Росіяни перекидають резерви з напрямку на напрямок і таким чином лише допомагають ЗСУ покращувати своє тактичне положення.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Користуючись послабленням ворога, наші командири на місцях намагаються покращувати своє тактичне положення", - розповів Штупун.

За його словами, нині в Опитному на Донеччині триває планова бойова робота, а тактична ситуація там досить мінлива. У районі Авдіївки ворог намагається прориватися північніше міста, але без успіхів. Противник продовжує піхотні штурми в районі Мар'їнки.

"Наші воїни успішно знищують загарбників", - сказав Штупун.

Зокрема, на Бахмутському напрямку протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 2 кв. км. Наразі поблизу міста вже повернено 49 кв. км території України.

Крім того, на цьому напрямку Сили оборони мали успіх у районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка. Там українські захисники витіснили противника із займаних позицій, тож є певні просування вперед.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Юліан Рьопке в коментарі BILD заявив, що українські війська нібито увійшли в село Новомайорське Донецької області.

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