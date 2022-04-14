Росіяни дорогі ракети і авіабомби витрачають у Волноваському районі на знищення сараїв і людських хат

Росіяни дорогі ракети і авіабомби витрачають у Волноваському районі на знищення сараїв і людських хат

Місцевим шкода господарства, які знищуються.

Авіаційний удар на Донеччині - одразу в три селища - Велику Новосілку, Богатир та Комар - прилетіли й вибухнули російські ракети. Одна жінка дістала легку контузію. Зруйновані вщент кілька приватних цивільних споруд. Близько десятка житлових будинків доведеться ремонтувати.

Про це йдеться в ТСН.

На місці удару залишки боєприпасу від новітньої ворожої реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Це був - касетний боєприпас. І, місцеві жителі твердять: чули, як снаряди вибухали уздовж Запорізької траси. Є і залишки модернізованого “Смерчу” - ще більше смертоносного та далекобійного На озброєнні у кремлівської орди з 2016-року. Летить на 120 кілометрів од місця старту і накриває величезні території. По всьому селищу, більше десятка таких ракет, вже понад тиждень просто лежить, або ж стирчить у землі. Сьогодні - сюди, залетіла ще одна.

Свистіло, “вжарило” й впало так, що відчули по всьому селу, кажуть місцеві. Чиї будинки й господарчі споруди лише зачепило вибуховою хвилею, мерщій взялися відкопувати автівки, латати дірки у дахах й затуляти вікна од дощу. Там, куди вдарив рашиський боєприпас, у перші півгодини після вибуху, господар обійстя лише лаявся та збирався мерщій взяти до рук зброю. «Тут був гоздвір. Ніх*** немає. Зателефонуйте, скажіть, на ту сторону: піда***и! Візьму автомат, хоча і пенсіонер - буду всіх ху**ить», - лається чоловік.

То була величезна авіаційна ракета. І, росіяни не пошкодували зусиль й ризикнули літаком, аби … вбити курей, та зруйнувати сарай. Вибуховою хвилею ще сім звичайних житлових споруд зазнали ураження.

Високоточними дорогезними авіаційними ракетами рашисти розстрілювали нині цивільних по всьому району. Українські військові, що тримають фронт поблизу Великої Новосілки кажуть, від початку тижня, без російських бомбардувальників над головами не минає жодної доби. «Був авіаудар, тому що ми відчували, значить, проліт літака, потім був вибух. Ракета високоточна, російського виробництва, це 100%», - каже військовослужбовець ЗСУ

Лише від початку доби, Волноваський район, рашисти атакували з повітря авіаційними ракетами пів десятка разів.

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