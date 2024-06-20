Росіяни досі не можуть загасити пожежі на нафтобазі в Азові: що зараз там відбувається

Безпілотники СБУ завдали масштабного удару по нафтобазі в Азові. Росіяни вже другий день не можуть загасити масштабну пожежу.

У російському місті Азов 18 червня безпілотники атакували нафтобазу, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа. Росіяни понад добу не могли загасити вогонь, який як пишуть росіяни, також перекинувся і на інший резервуар.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Пропагандисти РФ стверджують, що пожежники не можуть загасити вогонь для підприємства "Азовпродукт". Так, в основній цистерні нафтобази утворилося дві дірки, через що паливо виходить під великим тиском.

Окрім того, пробоїни розташовані у важкодоступному місці, а спеціальні засувки для зливу палива в резервну місткість не відмикаються.

Водночас повністю загасити полум'я, за словами росіян, теж не можна, адже цистерна може вибухнути. Тому російським рятувальникам залишається лише охолоджувати резервуар.

Також у російських ЗМІ пишуть, що вогонь із резервуара нафтобази в Азові перекинувся на сусідню цистерну. Це також посилило займання на об'єкті.

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв також писав, що о 16:40 за місцевим часом 19 червня на нафтобазі в Азові відбулася розгерметизація іншого резервуара. Пожежу не вдається ліквідувати рятувальникам.

На відео, які ширять росіяни, також можна побачити, що пожежники ллють піну та воду на місце займання в Азові безперестанку. Пропагандисти жаліються, що російська влада "зекономила на комплексах ППО для Ростовської області".

Атака на нафтобази в російському Азові: з'явилися відео мастштабних пожеж

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня в російському Азові лунали вибухи, опісля у соцмережі публікували відео пожеж. Під удар безпілотників потрапили одразу 2 нафтобази — ЗАТ "Азовпродукт" і ТОВ "ДонТермінал". У першому дрон влучив у резервуар із нафтопродуктами, стався витік і пожежа.

Пізніше стало відомо, що за цією атакою у Ростовській області РФ стоїть Служба безпеки України (СБУ).

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