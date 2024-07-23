Росіяни досягли значного успіху в Нью-Йорку на Донеччині: деталі від ISW

Російські окупаційні війська досягнули значного тактичного успіху в Нью-Йорку в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 22 липня показують, що війська РФ просунулися на південному заході Нью-Йорка до вулиці Єсеніна вздовж вулиць Декабристів та Льва Толстого. Російські військові блогери стверджують, що окупанти просунулися в центрі Нью-Йорка до вулиці Горлівської. Втім, в ISW наразі не спостерігав візуального підтвердження того, що загарбники діють так глибоко в населеному пункті.

Також російські воєнкори стверджують, що їхня армія просунулася на південний захід у Залізному та Північному, що розташовані на південний схід від Нью-Йорка. Втім, в ISW також не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви.

Командир української бригади, яка діяла поблизу Торецька, зазначив, що війська країни-агресорки зазвичай атакують одиничними штурмовими групами чисельністю близько 10 солдатів, а також здійснюють від п’яти до семи атак одиничним складом на день. Своєю чергою, Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська атакували поблизу Торецька, Ню-Йорка, Північного та Залізного.

Нагадаємо, ЗСУ відійшли з селища Урожайне в Донецькій області, адже війська РФ фактично зруйнували його. Втім, загарбникам буде важко просуватися, бо вся місцевість поруч прострілюється українськими захисниками.

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