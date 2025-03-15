Росіяни другу добу гасять масштабну пожежу на нафтобазі в Туапсе: з'явилося відео "прильоту"

Друга доба горіння НПЗ у Туапсе, кажуть, туди прилетів "Довгий Нептун".

У місті Туапсе Краснодарського краю РФ другий день не вдається загасити пожежу на нафтопереробному заводі.

Про це написа блогер та волонтер Сергій Стерненко на своєму Telegram-каналі.

"Друга доба горіння НПЗ в Туапсе. Кажуть, туди і прилетів "Довгий Нептун", – зазначив він.

Момент ймовірного ракетного удару у Туапсе потрапив на відео.

Довідка: "Довгий Нептун" — це модифікація крилатої ракети Р-360 "Нептун", які раніше теж удосконалили для ураження цілей на більших відстанях. Ракета Р-360 "Нептун" масою 870 кг має бойову частину, що важить 150 кг. Дальність пуску — до 280 кілометрів. Детальні характеристики нової далекобійної ракети поки що невідомі.

Повідомляється, що масштабну пожежу на НПЗ намагаються загасити майже 190 фахівців, які росіяни задіяли 55 одиниць техніки. Працівники МНС Росії та екстрені служби регіону намагаються запобігти поширенню вогню, охолоджуючи стінки палаючого резервуара та його сусідніх конструкцій.

Чим важливий цей НПЗ

За даними керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, цей завод входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. До того ж НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

"Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни", – зазначили у ЦПД.

Це підприємство також є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня дрони ЗСУ атакували місто Туапсе Краснодарського краю, де загорівся нафтопереробний завод. Пожежа охопила понад 1 тисячу м².

В Туапсе другу добу горить нафтобаза

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