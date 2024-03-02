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Росіяни дві години обстрілювали Запорізьку область: є жертва

Росіяни дві години обстрілювали Запорізьку область: є жертва

Окупанти обстріляли Запорізьку область / Фото: Associated Press

Обставини трагедії встановлюються.

Російська терористична армія у суботу, 2 березня, обстріляла село Приморське Степногірської ОТГ Васильківського району. На місці трагедії загинула людина. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

За даними очільника ОВА, російські терористи від 10 до 12 години з артилерії обстрілювали Запорізьку область. На місці трагедії окупанти вбили людину. 

"Одна людина загинула і пошкоджені житлові будинки – наслідки сьогоднішнього артилерійського обстрілу с. Приморське, Степногірської ОТГ, Василівського району. Обстріл території військовими рф відбувався з 10:00 до 12:00. Загальна кількість пошкоджених об’єктів наразі уточнюється", - написав Федоров. 

Нагадаємо, російські війська упродовж минулої доби обстріляли 24 населені пункти Херсонської області. Били по житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка та 11 приватних будинків.

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