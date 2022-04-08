Росіяни двічі за тиждень пошкодили залізничне сполучення: Гайдай закликає не зволікати з евакуацією

Евакуація автобусами менш дієва.

У Луганьській області майже все залізничне сполучення зруйноване: людей закликають не зволікати з евакуацією.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, залізничне сполучення росіяни перебивали двічі за тиждень.

"У нас залишається можливість пускати поїзд із Новозолотарівки до вокзалів Донеччини. Але й у сусідній області росіяни двічі за останній тиждень цілили по рейках. На щастя, обидва рази вдалося швидко відремонтувати. Однак, може настати мить, коли не вдасться", - наголосив очільник області.

Натомість евакуація автобусами не настільки дієва, зауважив Гайдай. Адже багато людей протягом дня цим транспортом вивезти важко.

"Автобусами багато людей за день не вивезеш. Рятуйте свої життя – ми щодня вивозимо людей. Лисичани, сєвєродончани, збирайте найнеобхідніші речі та евакуюйтесь. Життя набагато дорожче за телевізор чи шафу", - закликав голова Луганської ОВА.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове у Харківській області було пошкоджено колію. Її вдалося відновити. Три евакуаційні поїзди з мешканцями Луганщини і Донеччини, які тимчасово залишалися на вокзалі у Краматорську, близько опівночі вирушили на захід. Три потяги умістили майже чотири тисячі людей.

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