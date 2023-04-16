Росіяни евакуюють Чорноморський флот у разі операції ЗСУ зі звільнення Криму: подробиці

Командування РФ евакуює Чорноморський флот з тимчасово окупованого Криму в разі операції ЗСУ з його звільнення.

Про це начальник кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким'як розповів у коментарі "Суспільному".

Важливо, щоб під час деокупації української території засоби ЗСУ могли дістати до кораблів РФ.

"Основне завдання Чорноморського флоту - не підтримка тих сил і військ, які обороняються. Це буде, швидше за все, евакуація. Всього флоту, кораблів, сил, засобів. І найголовніше - це спроба викрасти наше майно з Криму. Можемо згадати Другу світову війну - це так відбувалося", - відзначив

Степан Яким'як вважає, що Росія переправить Чорноморський флот до Новоросійська та інших портів у Чорному морі, тому під час звільнення Криму потрібно, щоб засоби української армії могли дістати до російських кораблів.

"На жаль для противника, його дії стереотипні, безініціативні. Досвід ураження крейсера Москва та інші успішні операції говорять про те, що у нас зараз стратегічна ініціатива, інтелектуальна ініціатива, і вона нікуди не поділася", - додав експерт.

Тим часом Чорноморський флот перекрив вхід у Севастопольську бухту. Росіяни використовують великі плавучі конструкції.

Британська розвідка також пояснила, чому РФ вивела близько десяти кораблів з Новоросійська.

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