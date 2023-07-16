Росіяни фарбують свої кораблі у чорний колір: у ВМС пояснили задум окупантів

Схожі методи застосовували ще під час Другої світової війни.

Армія РФ почала зафарбовувати свої кораблі у чорний колір. У такий спосіб загарбники намагаються ускладнити визначення типу їх судна.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, схожі методи застосовували ще під час Другої світової війни.

"Вони зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час візуально було важче визначити тип корабля; для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим і на нічному фоні це має якось їм допомогти. Є таке українське прислів’я: "Дурень думкою багатіє". Це про цю ситуацію", - розповів речник.

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Також Плетенчук додав, що наразі у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр".

Зокрема:

в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;

в Середземному - вісім, серед яких носій.

"Це інші бойові одиниці, не ракетоносії. Можливо, відбулося переміщення, оскільки ворог відчув небезпеку, наприклад, в Севастопольській бухті. Варіантів безліч", - вказав речник.

Нагадаємо, Росія представила новий ракетний корабель для атак України "Циклон". Однак судно двічі не пройшло необхідні випробування. Цікаво, що він не зробив жодного пуску ракет, хоча безпосередньо для цього призначений.

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