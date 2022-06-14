Росіяни гатили касетними боєприпасами по Криворізькому району: пошкоджені житлові будинки та авто

Росіяни гатили касетними боєприпасами по Криворізькому району: пошкоджені житлові будинки та авто

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупантами Криворізького району.

Військові злочинці РФ гатили касетними боєприпасами.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Також читайте У Дніпрі ректор відомого ВНЗ із підрядником вкрали майже мільйон гривень на ремонті корпуса (фото)

Як стало відомо, окупанти 13 червня нанесли удар з артилерії по населеним пунктам Зеленодольськ, Велика та Мала Костромка. Вже 14 червня росіяни обстріляли село Первомайське Синельниківського району.

“Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські приміщення, автомобілі та гаражі містян”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що США та Велика Британія попередили РФ про ядерну небезпеку.

Читайте також: