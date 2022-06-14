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Росіяни гатили касетними боєприпасами по Криворізькому району: пошкоджені житлові будинки та авто

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Росіяни гатили касетними боєприпасами по Криворізькому району: пошкоджені житлові будинки та авто

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупантами Криворізького району. 

Військові злочинці РФ гатили касетними боєприпасами.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, окупанти 13 червня нанесли удар з артилерії по населеним пунктам Зеленодольськ, Велика та Мала Костромка. Вже 14 червня росіяни обстріляли село Первомайське Синельниківського району.

“Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські приміщення, автомобілі та гаражі містян”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

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Нагадаємо, що США та Велика Британія попередили РФ про ядерну небезпеку.

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