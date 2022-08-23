Росіяни гатили по 6 областях, є жертви серед цивільних: яка ситуація в регіонах уранці 23 серпня

В Україні ніч проти 23 серпня відносно спокійно минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Про ситуацію в регіонах станом на 8.00 23 серпня розповіли в Офісі президента.

Дніпропетровщина

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Ворог обстріляв Криворізький та Нікопольський райони. У Зеленодольській громаді через обстріли РФ одна людина загинула, одна — поранена, у лікарні.

У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку та Червоногригорівську громади. У Марганецькій постраждали двоє осіб. Є руйнування житла та комунікацій.

У Червоногригорівській пошкоджено до 10 будинків та лінія електропередач. Без постраждалих.

Харківщина

У Харкові через обстріли армії РФ на заводі Шевченко виникла пожежа. Горить цех по виробництву палет, площа пожежі 3000 м2. Від ДСНС залучено 16 відділень та 90 осіб. Обстрілів міста і області вночі не зафіксовано.

Внаслідок обстрілів Чугуївського й Ізюмського районів минулої доби поранення отримали дві цивільних особи.

Луганщина

За минулу ніч росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових 14 ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово застосована авіація.

Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.

Донеччина

Уночі та на ранок зафіксовано обстріл Слов'янська (згорів приватний будинок). Обстріляно також місто Гірник Курахівської міської територіальної громади Пошкодження зазнали щонайменше 6 багатоповерхівок та 3 приватні будинки. Про загиблих та поранених інформація не надходила. Ведеться обстеження території.

За добу обстріляні Бахмут, Авдіївка, Костянтинопіль, Часів Яр, с. Кліщіївка, с. Максимільянівка. Пошкоджено 8 житлових будинків, приміщення ПрАТ АКХЗ, автомобіль, господарчі та виробничі споруди.

За минулу добу — один загиблий і 7 поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Миколаївщина

Уночі були обстріли біля села Широке. Близько 05:30 були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Так, сьогодні вночі о 02:08 були обстріли смт Березнегувате. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулося займання сіна.

Вчора з 19:00 до півночі – обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Попри те, що війська РФ продовжують вести бойові дії на займаних рубежах і намагаються вести розвідку безпілотними літальними апаратами, ЗСУ продовжують завдавати влучних ударів окупантам.

Внаслідок боїв на території Херсонщини виникає багато пожеж. Критичною залишається ситуація у Каховському та Бериславському районах, де люди вимушені самотужки гасити пожежі, адже не завжди окупанти дають дозвіл на приїзд рятувальників.

"Темами номер один для окупантів залишається проведення референдуму та новий навчальний рік. Місцеві колаборанти продовжують їздити громадами області та проводити зустрічі з людьми і агітувати за приєднання до Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як може відбуватися звільнення Херсона.

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