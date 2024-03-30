Росіяни гатять по Херсонщині з усіх видів озброєння: влада повідомила трагічні новини

Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі.

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння били по житлових кварталах 12 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок атак армії РФ пошкоджені багатоповерхівка, два приватних будинки, стільникова вежа та складське приміщення. Одна людина загинула, ще одна — поранена", - йдеться в повідомленні.

Військові РФ обстріляли, зокрема, Білозерку, Велетенське, Кізомис, Садове, Берислав, Золоту Балку, Новоолександрівку, Шляхове, Нововоронцовку, Осокорівку, Тягинку та Херсон, повідомив Прокудін.

"Територію Херсонської міської територіальної громади російські війська обстріляли сім разів. Ураження зафіксували у Херсоні та Садовому", -йдеться в дописі очільника МВА Романа Мрочка.

Крім того стало відомо, що внаслідок детонації вибухівки, яку з дронів скинули військові РФ на Берислав Херсонської області 29 березня 2024 року, поранена ще одна людина.

За даними Генштабу, минулої доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Зокрема, Тягинку, Іванівку, Херсон та Микільське.

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