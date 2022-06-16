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Росіяни гатять вздовж лінії зіткнення: в Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

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Росіяни гатять вздовж лінії зіткнення: в Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донецькому напрямку. 

Гатять росіяни вздовж лінії зіткнення із зосередженням основних зусиль на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, активних бойових дій на Лиманському напрямку окупанти не вели. Проте обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.

Водночас на Сєвєродонецькому напрямку військові злочинці РФ застосували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Крім того, завдали авіаційного удару по Лоскутівці.

“На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагалися вести штурмові дії. Їхня мета - завадити українським військовим перекидати сили на інші напрямки.

“Здійснили обстріли  з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне”, - підкреслили у Генштабі.

Нагадаємо, що Німеччина надасть Україні новий пакет озброєння.

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